Чикаго, США, , 10:18 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Чикаго» шайбы забросили нападающие Брэндон Саад, Патрик Кейн и защитник Коннор Мёрфи. Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 35 из 38 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 25 очков после 24 матчей. «Даллас» идёт на шестом месте с 32 очками после 26 игр.

Читайте также: «Бостон» разнёс «Монреаль» и вышел на первое место в НХЛ