Монреаль, Канада, , 10:05 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:1.

В составе «Бостона» хет-трик оформил нападающий Давид Пастрняк, ещё по шайбе забросили нападающие Джейк Дебраск, Брэд Маршан, Андерс Бьорк, Чарли Койл и Дэнтон Хайнен.

В составе «Монреаля» единственный точный бросок на счету защитника Ши Уэбера.

На сегодняшний день «Бостон» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 37 очков после 24 матчей. «Монреаль» идёт на 15-м месте с 27 очками после 24 игр.

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