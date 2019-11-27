Ньюарк, США, , 09:57 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающие Зак Паризе, Джордан Гринвей и защитник Райан Сутер. У «Нью-Джерси» точными бросками отметились форварды Йеспер Боквист и Кайл Палмьери.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев не отметился результативными действиями.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 24 очка после 25 матчей. «Нью-Джерси» идёт на 29-м месте с 20 очками после 23 игр.

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