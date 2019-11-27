Асунсьон, , 09:49 — REGNUM Сборная России по пляжному футболу одержала победу над сборной Белоруссии в третьем туре группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе сборной России хет-трик оформил Борис Никоноров, также голы забили Фёдор Земсков и Дмитрий Шишин. У белорусской команды отличились Олег Гапон, Игорь Бриштель и Иван Константинов.

Таким образом, сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира, заняв второе место в группе С и набрав шесть очков в трёх матчах. Первой стала сборная Сенегала, у которой также шесть баллов, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Третьей стала сборная Белоруссии (3 очка), четвёртой — команда ОАЭ (3 очка).

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