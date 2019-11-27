Манчестер, Великобритания, , 09:24 — REGNUM «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Шахтёром» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 56-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. А на 69-й минуте хавбек «Шахтёра» Манор Соломон восстановил равновесие в счёте.

«Манчестер Сити» занял первое месте в группе С и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, в активе команды 11 очков после пяти туров. «Шахтёр» с шестью очками идёт на втором месте.

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