Милан, Италия, , 09:20 — REGNUM «Аталанта» одержала победу над загребским «Динамо» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе итальянской команды голы забили нападающий Луис Мурьель, на 27-й минуте реализовавший пенальти, и полузащитник Алехандро Гомес на 47-й минуте.

«Аталанта» находится на четвёртом месте в группе С, в активе команды четыре очка после пяти туров. «Динамо» с пятью очками идёт на третьем месте.

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