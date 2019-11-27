Лондон, , 09:14 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом тайме «Олимпиакос» забил два гола, отличились нападающий Юссеф Эль-Араби и защитник Рубен Семеду.

Однако затем «Тоттенхэм» переломил ход матча. Дубль оформил форвард Гарри Кейн, ещё по голу забили Деле Алли и Серж Орье.

«Тоттенхэм» занял второе месте в группе B, в активе команды 10 очков после пяти туров. «Олимпиакос» с одним очком идёт на четвёртом месте.

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