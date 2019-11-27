Белград, , 09:02 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над сербской «Црвеной звездой» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе «Баварии» четыре гола забил нападающий Роберт Левандовски. Причём он сделал это всего за 14 минут и 31 секунду. Таким образом, он стал автором самого быстрого покера в истории Лиги чемпионов.

Отметим, что, помимо Левандовски, голы в ворота сербской команды забили полузащитники Леон Горецка и Корентин Толиссо.

«Бавария» заняла первое месте в группе B, в активе команды 15 очков после пяти туров. «Црвена звезда» с тремя очками идёт на третьем месте.

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