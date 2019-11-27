Стамбул, Турция, , 08:47 — REGNUM Турецкий «Галатасарай» сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 11-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Галатасарая» Адем Бюйюк. Футболистам «Брюгге» удалось отыграться в добавленное время, на 92-й минуте счёт сравнял нападающий Крепин Дьятта после передачи Клинтона Маты.

Отметим, что оба игрока «Брюгге» были удалены с поля за празднование гола. Один из них снял футболку, а другой снёс угловой флажок. За это арбитр показал им жёлтые карточки, которые оказались для них вторыми в матче.

«Брюгге» находится на третьем месте в группе А, в активе команды три очка после пяти туров. «Галатасарай» с двумя очками идёт на четвёртом месте.

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