Москва, , 08:40 — REGNUM 26 ноября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичное «Динамо» на домашнем льду сокрушило ярославский «Локомотив». Встреча прошла на «ВТБ Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

Хозяева с первых минут матча дали знать сопернику свои намерения на матч. «Динамовцы» не стеснялись создавать опасные моменты возле чужих ворот, играя в активный атакующий хоккей. Первый опасный момент уже чуть не привел к голу. Максим Афиногенов пытался замкнуть прострельную передачу партнера с фланга, но шайба предательски покосилась к штанге. 40-летний Максим Афиногенов, известный по своим выступлениям за «Баффало» в 00-х, получил шанс реабилитироваться на 9-й минуте встречи. Шведский нападающий «динамовцев» Андре Петерссон отметился голевой передачей, благодаря зрелищному завершению ветерана, который пушечным выстрелом из «офиса» Овечкина поразил дальний верхний угол ворот «Локомотива» — 1:0.

Во втором периоде гости предприняли попытку перенять инициативу в свои руки. Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов смог сравнять счет на 9-й минуте периода, но в ответ на это в оставшуюся половину 20-минутки «паровозы» получили две шайбы в свои ворота. Приехавший из НХЛ Дмитрий Яшин отметился с передачи выше упомянутого Андре Петерссона на 11-й минуте тайма. Шведский маэстро сделал всю работу так, что Яшкину оставалось лишь добить шайбу в пустой угол ворот — 2:1. Под занавес периода вратарю «Локомотива» Илье Коновалову снова пришлось вынимать шайбу из своих ворот. Воспитанник «бело-голубых» Владимир Брюквин в касание отправил шайбу в ворота юного голкипера, после выигранного Михаилом Григорьевым вбрасывания — 3:1.

В заключительных минутах третьего периода счет снова изменился в пользу хозяев льда. Максиму Афиногенову не составило ни малейшего труда забросить шайбу в пустые ворота соперника. Андре Петерссон снова выступил в роле ассистента, оформив на свой счет «хет-трик», собранный из трех голевых передач — 4:1.

Одним из самых отличимых игроков на льду в разгромной победе «Динамо» был 40-летний форвард, настоящий ветеран своего дела Максим Афиногенов. Возрастной нападающий записал на свой счет дубль, мог даже замахнуться на «хет-трик», но шайба угодила в штангу на первых минутах матча. Давно, казалось бы, списанный со счетов нападающий играл не хуже молодых вундеркиндов в КХЛ. В 2011 году форвард присоединился к питерскому «СКА», но по истечению двух сезонов был за ненадобностью отправлен в «Витязь», где смог возродить свою карьеру и снова стал нужным. В каждом из своих пяти сезонов игрок набирал больше 27 баллов, а в 2017 году остановился на отметке в 49 (20+29) очков за 62 игры чемпионата ‑ и это в 37 лет в обычном среднике лиги. В прошлом сезоне игрок поднялся на уровень выше, перейдя в отличное «Динамо», но из-за травмы провел лишь 10 игр за сезон, в которых отличился 5 (4+1) очками. В текущем чемпионате на счету известного нападающего 4 гола за 19 встреч чемпионата.

На данный момент столичное «Динамо» занимает третью строчку в рамках турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 41 результативный балл.