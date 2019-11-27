Москва, , 08:26 — REGNUM Московский «Локомотив» проиграл немецкому «Байеру» в матче пятого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:2.

На 11-й минуте игры мяч залетел в ворота «Локомотива» после отскока от полузащитника Рифата Жемалетдинова. А на 54-й минуте «Байеру» удалось удвоить преимущество после точного удара защитника Свена Бендера.

Таким образом, «Локомотив» потерял шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков. «Железнодорожники» заняли четвёртое место в группе D, в активе команды три очка после пяти туров. «Байер» с шестью очками идёт на третьем месте.

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