Москва, , 07:23 — REGNUM 26 ноября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» принимала на своем льду рижских «динамовцев». Встреча прошла при трёх тысячах зрителей череповецкого «Ледового дворца» и завершилась победой «Динамо» в овертайме со счетом 2:1.

«Севертсаль» чрезвычайно удачно начала игру, организовав мощный прессинг на ворота соперника. Атакующий хоккей «череповчан» обезвредил гостей в первой половине периода. Преимущество хозяев льда прекрасно отразилось на статистике матча, так, в рамках первой 20-минутки «рижане» еле вымучили 4 броска в створ ворот, когда у «Северстали» в этом показателе числится десять точных бросков, один из которых стал голевым.

В начале 10-й минуты встречи нападающий «Северстали» Богдан Якимов совершил абсолютно не примечательный по своим характеристикам бросок — слабый, с дальней дистанции — вратарь спокойно мог забрать шайбу в свое владение. Но голкипер «рижан» Александр Салак поступил иначе. 32-летний чешский вратарь задумывал отбить шайбу щитками в сторону борта, но в итоге сыграл в пользу соперника. Шайба проскочила под ним, когда он перемещался к другому углу, чуть приподняв свой щиток, — 1:0. «Северсталь» открыла счёт благодаря оплошности вратаря.

Во втором периоде рижским «динамовцам» удалось сравнять счёт. Команда Гиртса Анкипанса справилась с давлением соперника, которое испытывала в первом периоде, и начала больше бросать. Таким образом, на 16-й минуте тайма канадский нападающий «Динамо» Брэндон Макмиллан замкнул передачу Микелиса Редлихса, вовремя открывшись на дальней штанге чужих ворот — 1:1. Защитники упустили из виду юркого нападающего.

Итоговый счёт встречи был установлен в напряжённом и довольно коротком овертайме после безголевого третьего периода. Гостям понадобилось 30 секунд игрового времени и 1 точный бросок в овертайме, чтобы заполучить два победных очка. Новоиспечённый нападающий рижского «Динамо» Александр Протапович зрелищно реализовал «рандеву» с вратарём благодаря безупречной передаче защитника Кристапса Сотниекса — 1:2.

Рижское «Динамо» поднялось на 10-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции. В активе «Риги» на данный момент находятся 27 очков. Тем временем «Северсталь» с 25 результативными баллами опустилась до последнего места на «Западе», ранее принадлежавшего «латышам».