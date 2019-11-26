Москва, , 20:51 — REGNUM Запрет на проведение международных соревнований в России, который может ввести Всемирное антидопинговое агентство (WADA), не коснётся уже запланированных соревнований. Об этом 26 ноября заявил министр спорта РФ Павел Колобков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Есть такая рекомендация. Но есть и дополнения: те соревнования, которые уже запланировали, где отмена или непроведение приведёт к сложности. Если такие санкции и будут приняты, по каждому соревнованию будет обсуждение. Нужно дождаться 9 декабря, рассмотреть это на РУСАДА», — отметил министр.

Также Колобков отметил, что российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Однако если WADA введет санкции, российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

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