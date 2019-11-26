Копенгаген, , 21:37 — REGNUM Представители Датского спортивного союза считают, что исключение России из всех крупных спортивных соревнований на четыре года является справедливым наказанием за манипуляции с результатами допинг-тестов.

«Это шокирующие открытия, которые подтверждают все наши опасения. России уже был предоставлен шанс начать играть по правилам, однако она вновь пошла по пути обмана», — заявил директор Датского спортивного союза Мортен Мёльхольм. В январе прошлого года Комитет ВАДА получил результаты лабораторных анализов из Москвы, однако в сентябре 2019 года выяснилось, что вновь были произведены манипуляции с тестами. 9 декабря руководство ВАДА на встрече в Париже должно будет решить, стоит ли вводить в отношении России какие-либо санкции. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

«То, что предлагает комитет экспертов ВАДА — это неслыханно жесткие санкции, но они вполне оправданы. Допинг подрывает доверие к спорту и чувство азарта, именно поэтому должны предприниматься жесткие меры для его пресечения», — добавил Мёльхольм.