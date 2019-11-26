Москва, , 18:50 — REGNUM Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что в рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию отстранить Россию от международных соревнований на четыре года есть «определённые противоречия». Об этом Колобков заявил журналистам сегодня, 26 ноября.

По словам Колобкова, рекомендации комитета WADA основаны на приведённом анализе департамента по расследованиям WADA, который, в свою очередь, был основан на выводах привлечённых экспертов университета Лозанны.

Колобков не стал уточнять, какие именно противоречия он обнаружил, а лишь заявил, что эксперты российских институтов встречались с этими привлечёнными экспертами и обсуждали все вопросы, однако к российским экспертам никто прислушиваться не стал.