Лозанна, Швейцария, , 18:19 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) просит Российскую Федерацию представить необработанные данные Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сказано в официальном заявлении МОК, опубликованном сегодня, 26 ноября, на сайте организации.

В заявлении сказано, что МОК ещё раз запрашивает российские власти предоставили необработанные данные Московской антидопинговой, по которым из возник данный инцидент.

Напомним, что Всемирный антидопинговый комитет (WADA) обвинил Россию в манипулировании данными Московской лаборатории и предложил отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года.

Международный олимпийский комитет, однако, заявил, что нет доказательств того, что российское спортивное сообщество и Олимпийский комитет России как-то причастны к маниупуляции допинг-пробами в Московской лаборатории. Также МОК заявил, что необходимо обеспечить участие «чистых» российских спортсменов в международных соревнованиях.