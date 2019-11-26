Москва, , 18:03 — REGNUM Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию не услышал позицию российских экспертов. Об этом Колобков заявил сегодня, 26 ноября, на пресс-конференции.

По словам Колобкова, в докладе комитета WADA по соответствию много противоречий. Кроме того, члены комитета вообще не услышали позицию российских экспертов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить российских спортсменов от соревнований на четыре года. Однако Международный Олимпийский комитет заявил, что российское спортивное сообщество и ОКР не причастны к манипуляциям с данными в Московской антидопинговой лаборатории.