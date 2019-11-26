Лозанна, Швейцария, 26 ноября 2019, 17:26 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство должно передать данные о манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории в Совет Европы и ЮНЕСКО. Об этом сегодня, 26 ноября, заявил Международный олимпийский комитет.
В МОК заявили, что все данные, которые WADA собрало по манипуляциям с допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории, комитет обязательно детально изучит. Кроме того, WADA следует передать эти данные в Совет Европы и ЮНЕСКО.
Что касается санкций, то они, по словам функционеров МОК, должны соответствовать принципам природной справедливости и уважать права человека.
При этом в МОК отметили, что никаких доказательств причастности к манипуляции с данными со стороны российского спортивного сообщества и Олимпийского комитета России нет. Что касается российских чиновников, которые, скорее всего, причастны к этим манипуляциям, то против них МОК готов вводить санкции.