Лозанна, Швейцария, , 17:01 — REGNUM Международный олимпийский комитет считает, что причастность Олимпийского комитета России и его отдельных членов к манипуляциям с допинг-пробами не доказана. Об этом сказано в официальном заявлении МОК, опубликованном сегодня, 26 ноября, на сайте организации.

Напомним, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соотвествию рекомендовал исполкому WADA отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Однако в МОК заявили, что реальных доказательств того, что Олимпийский комитет России и его отдельные члены причастны к манипуляциям с допинг-пробами не предъявлено.

При этом МОК готов вводить санкции против тех, кто причастен к этим манипуляциям. Кроме того, комитет всячески приветствует участие «чистых» российских спортсменов во всех международных соревнованиях.