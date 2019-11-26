Берн, , 16:45 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает предложение комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) дать разрешение «чистым» российским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщается на сайте МОК.

В заявлении МОК сказано, что Олимпийский комитет России никак не причастен к манипуляциям с базой данных московской антидопинговой лаборатории. При этом против тех, кто причастен, МОК готов вводить самые жесткие санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет WADA по соответствию рекомендовал исполнительному комитету Всемирного антидопингового агентства отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года. При этом чистых российских спортсменов WADA предлагает пустить на соревнования под нейтральным флагом.