Лозанна, Швейцария, , 16:31 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) всячески приветствует самые жесткие санкции в отношении всех тех, кто, по мнению Всемирного антидопингового агентства, ответственен за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-служба МОК.

Напомним, что WADA пытается вновь лишить Россию возможности участвовать в Олимпийских играх под предлогом того, что с допинговыми пробами в Московской антидопинговой лаборатории проводились манипуляции.