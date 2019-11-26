Москва, , 15:48 — REGNUM В России не подходят профессионально к вопросу допинга, а потом начинают оправдываться. Об этом 26 ноября заявил вице-президент Федерации гандбола России, бывший главный тренер женской сборной Евгений Трефилов, сообщает «Чемпионат».

"Может, это кто-то специально подставляет нас, откуда мы знаем. Но вляпаться так второй раз, это нужно быть полуидиотами или непрофессионалами высокой квалификации», — сказал Трефилов.

Он добавил, что для решения вопроса, стоит один раз разобраться, «кто это делал, зачем и почему?»

По словам Трефилова, нужно было сразу проверить спортсменов, которые когда-либо употребляли допинг или подозревались в нём. Вместо этого «мы в очередной раз сами себя опозорили, и нас опять заставили оправдываться».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому на четыре года отстранить Россию от международных соревнований. Причиной такого решения стали несоответствия в базе данных московской лаборатории.

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