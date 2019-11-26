Москва, 26 ноября 2019, 15:44 — REGNUM Как показала практика, предыдущие попытки примириться со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), выполнив все их требования, оказались бесполезны, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя рекомендации WADA.
Как сообщало ИА REGNUM, комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. В комитете назвали данные РУСАДА неполными и не полностью достоверными.
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