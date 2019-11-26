Москва, , 15:44 — REGNUM Как показала практика, предыдущие попытки примириться со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), выполнив все их требования, оказались бесполезны, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя рекомендации WADA.

«Конечно, пока это только рекомендация, опубликованная на сайте, но исключить того, что решение будет принято, нельзя.

Другой вопрос, как отреагируют на него МОК и профильные федерации — последнее решение за ними.

Думаю, на текущий момент у WADA нет никаких новых доказательств, так что можно рассчитывать, что в большинстве федераций их рекомендация будет проигнорирована.

Однако долгосрочно нужно что-то делать, чтобы прекратить этот террор. Например, создать параллельную систему допинг-контроля при поддержке других стран», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. В комитете назвали данные РУСАДА неполными и не полностью достоверными.

Читайте также: Обвинение WADA назвали ничтожным с юридической точки зрения