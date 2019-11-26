Берлин, , 15:18 — REGNUM Самым возмутительным фактом в допинговом скандале вокруг России являются ложные улики, использованные для дискредитации информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом 26 ноября заявил в своём Twitter немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор скандальных фильмов о допинге в российском спорте.

«Наиболее возмутительный факт в новом допинговом сюжете с Россией: они сфабриковали ложные улики, чтобы дискредитировать Родченкова, который сбежал в США и с тех пор подвергается серьёзной угрозе», — написал Зеппельт.

Напомним, Родченков был главой московской антидопинговой лаборатории с 2005 по 2015 год. После этого он сбежал в США и стал информатором WADA.

На основании его показаний был составлен так называемый доклад Макларена, который в 2015 году стал причиной массового отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Напомним, в настоящее время набирает силу новый допинговый скандал, направленный против России и связанный с изменениями в базе данных московской лаборатории.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации дисквалифицировать Россию на четыре года. Заседание исполкома, на котором будет принято решение, состоится 9 декабря.

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