Лондон, , 14:47 — REGNUM Рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) никак не коснутся чемпионата Европы по футболу. Об этом 26 ноября заявил журналист The Guardian Шон Ингл на своей странице в Twitter.

«Серьёзный источник сообщил мне, что дисквалификация может затронуть только мировое первенство, а не континентальное», — написал Ингл.

Поэтому, по его словам, рекомендации WADA никаким образом не могут коснуться участия сборной России в чемпионате Европы, который пройдёт в 2020 году. Причём это относится как непосредственно к участию сборной в турнире, так и к проведению матчей в стране.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что сборную России по футболу могут отстранить от чемпионата Европы — 2020. При этом в УЕФА эту информацию никак не прокомментировали.

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