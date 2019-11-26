Москва, , 14:30 — REGNUM В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стали комментировать информацию о якобы возможном отстранении сборной России от чемпионата Европы 2020 года. Об этом 26 ноября сообщает «Чемпионат».

"На данном этапе у УЕФА нет никакого комментария на эту тему», — сообщили в организации.

Напомним, ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что сборную России по футболу могут не допустить на чемпионат Европы 2020 года.

Это связано с возможным решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов.

Сборная России вышла на чемпионат Европы — 2020 по итогам квалификационного этапа, заняв второе место в отборочной группе с Бельгией, Шотландией, Казахстаном, Сан-Марино и Кипром.

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