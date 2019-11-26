Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM Российское правительство в ближайшее время отберёт единственного подрядчика по строительству спортивной деревни для Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, на совещании 27 ноября 2019 года при участии вице-премьера Ольги Голодец и чиновников Минспорта РФ, Минфина РФ и свердловского правительства будет обсуждено строительство необходимых для студенческих игр объектов. На встречу также приглашены представители компании «Синара», которая и планирует построить деревню Универсиады в Новокольцовском микрорайоне.

Именно присутствие «Синары» на совещании подтверждает тезис, что уже скоро федеральное правительство подпишет распоряжение о выборе исполнителя для строительства деревни, считает источник.

Как сообщало ИА REGNUM, на предстоящем совещании могут рассмотреть угрозу лишения России права на проведение международных спортивных мероприятий. «Дисквалифицировать» РФ намерены во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

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