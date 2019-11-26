Вашингтон, , 13:49 — REGNUM Главной звездой дня был признан российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов. 33-летний россиянин отличился тремя результативными баллами в матче против «Вегас Голден Найтс». На его счет было записано две шайбы и одна результативная передача, повлиявшие на итоговую победу «звёзд» со счетом 4:2. «Даллас» одержал седьмую победу подряд, установив новый клубный рекорд в этом показателе.

Вторым значимым игроком дня стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» швейцарец Тимо Майер, оформивший дубль в ворота «Лос-Анджелес Кингз». Шайбы нападающего разделили 146 секунд игрового времени. «Сан-Хосе» вырвали победу в овертайме — 4:3.

Тройку лучших замкнул вратарь «Коламбус Блю Джекетс» финн Йоонас Карписало. Голкипер отразил все 26 бросков по своим воротам, принеся «жакетам» победу над «Оттавой» с минимальным преимуществом в счете — 1:0. Финн оформил свой второй «сухарь» за свою карьеру в североамериканской лиге.