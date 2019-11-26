Монреаль, Канада, , 13:26 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) должен поддержать чистый спорт, а не Россию. Об этом заявила вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд на своей странице в Twitter.

«В этот раз МОК должен поддержать чистый спорт, а не Россию», — написала Хеллеланд.

Она добавила, что у WADA нет другого выбора, кроме поддержки отстранения России, потому что «за масштабные допинговые нарушения наказания должны быть суровыми».

Отметим, что ранее Хеллеланд активно выступала против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, 25 ноября стало известно, что России могут запретить на четыре года участвовать в соревнованиях и быть их организатором. Российский флаг в течение четырёх лет не может быть поднят ни на одном крупном турнире, а к соревнованиям могут допущены лишь отдельные спортсмены в нейтральном статусе.

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