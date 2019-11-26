Москва, , 13:08 — REGNUM Известный спортивный журналист Василий Уткин заявил, что чувствует полное бессилие в связи с ситуацией вокруг российского спорта и возможного решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 26 ноября он написал в своем Telegram-канале.

«Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

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Напомним, 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в международных соревнованиях и запретить проведение турниров на территории страны. В этот период на соревнования могут быть допущены только некоторые спортсмены под нейтральным флагом.

Окончательное решение WADA примет на внеочередном заседании исполкома организации, которое пройдёт 9 декабря.

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