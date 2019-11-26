Москва, , 12:53 — REGNUM Российские фехтовальщики будут выступать на Олимпийских играх 2020 года даже под нейтральным флагом. Об этом 26 ноября заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов, сообщает ТАСС.

По словам Михайлова, фехтовальщики не будут отказываться от участия в Олимпиаде в случае отстранения России от участия в международных соревнованиях.

«В принципе, под каким флагом — нейтральным или же Международного олимпийского комитета (МОК) — это для нас ничего не изменит, все равно мы будем выступать за свою страну», — заявил Михайлов.

«Мы готовы к этому, если потребуется, поедем под нейтральным флагом, но отказываться от выступления не будем», — добавил он.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях. В этот период на турнирах могут выступить только отдельные спортсмены под нейтральным флагом.

Окончательное решение будет принято на внеочередном заседании исполкома WADA, которое состоится 9 декабря.

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