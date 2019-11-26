Об антироссийской рекомендации WADA: доказательств нет
Реакция России на рекомендацию Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от соревнований должна соответствовать бездоказательности обвинения. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUMсообщил председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков.
«К сожалению, глобальный рыночной мир не оставляет надежд на добросовестную позицию не только в сфере спорта, но и в вопросах гуманитарной помощи, медицинского обеспечения и так далее. Прибыль и политика — два фактора, которые нивелируют любые отношения. Чтобы доверять какой-то стороне, нужны публичные неопровержимые доказательства. У WADA их нет. Потому и реакция России должна соответствовать бездоказательности обвинения. То есть быть уверенной и бодрой. В спорте это важно», — подчеркнул Василий Никуленков.
Уткин о возможных санкциях WADA: «Полное бессилие»
Спортивный журналист Василий Уткин заявил о ситуации вокруг российского спорта:
«Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно», — написал Уткин в своем Telegram-канале.
Об антироссийской рекомендации WADA: доказательств нет
Реакция России на рекомендацию WADA об отстранении российских спортсменов от соревнований должна соответствовать бездоказательности обвинения, считает глава Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков.
Российские фехтовальщики хотят выступить на ОИ-2020 под нейтральным флагом
Российские фехтовальщики будут выступать на Олимпийских играх 2020 года даже под нейтральным флагом, заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.
«Я чувствую полное бессилие. … Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно», — написал спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале.
Газзаев: В истории спорта не было такого тяжёлого наказания для страны
В истории спорта не было такого тяжелого наказания в отношении какой-либо страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).
Зюганов: Ганус нервно отреагировал на «народ-победитель» и флаг
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает, что глава РУСАДА Юрий Ганус «весьма нервно отреагировал на напоминание о том, что народу-победителю негоже выступать под нейтральным флагом на Олимпиадах».
Глава РУСАДА не видит оснований для спора о решениях WADA
Правовые основания для оспаривания решений Всемирного антидопингового агентства (WADA), касающихся РФ, отсутствуют. Об этом заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.
В Кремле опровергли подготовку встречи по возможным санкциям WADA
В Кремле нет планов по проведению круглого стола для обсуждения вопросов, связанных с возможным введением исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Это не так», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Газзаев: В истории спорта не было такого тяжёлого наказания для страны
В истории спорта не было такого тяжелого наказания в отношении какой-либо страны, заявил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.
В администрацию президента РФ вызваны главы спортивных федераций — СМИ
Как сообщил портал «Чемпионат», главы спортивных федераций вызваны в администрацию президента России Владимира Путина на совещание по ситуации с решением WADA.
Спорт — это политика: об антироссийской рекомендации WADA
Большой спорт всегда был и будет элементом политики. Такое мнение высказал омский политолог Андрей Рудаков, комментируя рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от соревнований на четыре года.
Глава РУСАДА: пора отказаться от иллюзий и лозунгов
Российские спортивные власти не приложили нужных усилий, чтобы объясниться перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Иллюзии в такой ситуации не помогут, заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус РИА Новости.
Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020 — глава РУСАДА
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что сборную России по футболу могут не допустить до участия в чемпионате Европы 2020 года. Это может быть связано с возможным решением WADA об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
В РУСАДА оценили антироссийское решение комитета WADA
В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) дали свою версию мотивов, которыми руководствовались в WADA, рекомендуя на четыре года лишить российских спортсменов права выступать под флагом России.
Комитет WADA пригрозил российским чиновникам запретом на Олимпийские игры
Одновременно с запретом выступать под флагом РФ для спортсменов из России может быть введен запрет на посещение Олимпийских и Параолимпийских игр российскими чиновниками.
WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организациина четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
В WADA хотят ущемить права России на четыре года
Если WADA примет решение отстранить Россию от соревнований, то на Олимпиаде в Токио в следующем году российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны — только под нейтральным.