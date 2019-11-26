Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендует на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании исполнительного комитета WADA, которое назначено на 9 декабря.

Если это решение будет принято, российские спортсмены на двух ближайших Олимпиадах не смогут выступать под государственным флагом и гимном своей страны.

Кроме того, может быть введён запрет на посещение Олимпийских и Параолимпийских игр российскими чиновниками.