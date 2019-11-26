26 Ноября
 
13:11

Об антироссийской рекомендации WADA: доказательств нет

Реакция России на рекомендацию Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от соревнований должна соответствовать бездоказательности обвинения. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUMсообщил председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков.

«К сожалению, глобальный рыночной мир не оставляет надежд на добросовестную позицию не только в сфере спорта, но и в вопросах гуманитарной помощи, медицинского обеспечения и так далее. Прибыль и политика — два фактора, которые нивелируют любые отношения. Чтобы доверять какой-то стороне, нужны публичные неопровержимые доказательства. У WADA их нет. Потому и реакция России должна соответствовать бездоказательности обвинения. То есть быть уверенной и бодрой. В спорте это важно», — подчеркнул Василий Никуленков.

13:08

Уткин о возможных санкциях WADA: «Полное бессилие»

Спортивный журналист Василий Уткин заявил о ситуации вокруг российского спорта:

«Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

13:01

Об антироссийской рекомендации WADA: доказательств нет

Реакция России на рекомендацию WADA об отстранении российских спортсменов от соревнований должна соответствовать бездоказательности обвинения, считает глава Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков.

12:53

Российские фехтовальщики хотят выступить на ОИ-2020 под нейтральным флагом

Российские фехтовальщики будут выступать на Олимпийских играх 2020 года даже под нейтральным флагом, заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

12:51

«Я чувствую полное бессилие. … Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно», — написал спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале.

12:48

Газзаев: В истории спорта не было такого тяжёлого наказания для страны

В истории спорта не было такого тяжелого наказания в отношении какой-либо страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

12:46

Зюганов: Ганус нервно отреагировал на «народ-победитель» и флаг

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает, что глава РУСАДА Юрий Ганус «весьма нервно отреагировал на напоминание о том, что народу-победителю негоже выступать под нейтральным флагом на Олимпиадах».

12:40

Глава РУСАДА не видит оснований для спора о решениях WADA

Правовые основания для оспаривания решений Всемирного антидопингового агентства (WADA), касающихся РФ, отсутствуют. Об этом заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

12:37

В Кремле опровергли подготовку встречи по возможным санкциям WADA

В Кремле нет планов по проведению круглого стола для обсуждения вопросов, связанных с возможным введением исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Это не так», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

12:35

Газзаев: В истории спорта не было такого тяжёлого наказания для страны

В истории спорта не было такого тяжелого наказания в отношении какой-либо страны, заявил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.

12:35

В администрацию президента РФ вызваны главы спортивных федераций — СМИ

Как сообщил портал «Чемпионат», главы спортивных федераций вызваны в администрацию президента России Владимира Путина на совещание по ситуации с решением WADA.

12:33

Спорт — это политика: об антироссийской рекомендации WADA

Большой спорт всегда был и будет элементом политики. Такое мнение высказал омский политолог Андрей Рудаков, комментируя рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от соревнований на четыре года.

12:32

Глава РУСАДА: пора отказаться от иллюзий и лозунгов

Российские спортивные власти не приложили нужных усилий, чтобы объясниться перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Иллюзии в такой ситуации не помогут, заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус РИА Новости.

12:31

Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020 — глава РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что сборную России по футболу могут не допустить до участия в чемпионате Европы 2020 года. Это может быть связано с возможным решением WADA об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

12:31

В РУСАДА оценили антироссийское решение комитета WADA

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) дали свою версию мотивов, которыми руководствовались в WADA, рекомендуя на четыре года лишить российских спортсменов права выступать под флагом России.

12:29

Комитет WADA пригрозил российским чиновникам запретом на Олимпийские игры

Одновременно с запретом выступать под флагом РФ для спортсменов из России может быть введен запрет на посещение Олимпийских и Параолимпийских игр российскими чиновниками.

12:27

WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организациина четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

12:26

В WADA хотят ущемить права России на четыре года

Если WADA примет решение отстранить Россию от соревнований, то на Олимпиаде в Токио в следующем году российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны — только под нейтральным.