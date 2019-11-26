Москва, , 12:02 — REGNUM В истории спорта не было такого тяжелого наказания в отношении какой-либо страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

«Если говорить о самих рекомендациях комитета WADA, в частности, о возможном отстранении на четыре года от участия в соревнованиях, то прежде всего отмечу, что в истории спорта не было такого жёсткого наказания в отношении какой-либо страны. Особенно такой страны, которая является одной из ведущих спортивных мировых держав», — заявил Газзаев.

По его мнению, в WADA идёт активный технический процесс, окончательные решения, которые будут иметь юридическую силу, будут вынесены 9 декабря.

«Все, о чем говорится сейчас, — это рекомендации. В прессе, особенно западной, шуму поднято столько, будто все уже решено. Нагнетание зашкаливает, что, на мой взгляд, сделано с целью оказать давление на окончательное решение исполкома WADA», — указал парламентарий.

9 декабря пройдет внеочередное заседание исполкома WADA. В докладе утверждается, что Россия манипулировала базой данных допинг-проб российских спортсменов.