Красноярск, , 11:23 — REGNUM Реакция России на рекомендацию Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от соревнований должна соответствовать бездоказательности обвинения. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков.

«К сожалению, глобальный рыночной мир не оставляет надежд на добросовестную позицию не только в сфере спорта, но и в вопросах гуманитарной помощи, медицинского обеспечения и так далее. Прибыль и политика — два фактора, которые нивелируют любые отношения. Чтобы доверять какой-то стороне, нужны публичные неопровержимые доказательства. У WADA их нет. Потому и реакция России должна соответствовать бездоказательности обвинения. То есть быть уверенной и бодрой. В спорте это важно», — подчеркнул Василий Никуленков.

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Как сообщало ИА REGNUM, WADA подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет предполагает, что спортсмены не смогут выступать на соревнованиях под флагом и гимном своей страны. Окончательное решение будет принято в декабре.

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