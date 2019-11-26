Найроби, , 11:34 — REGNUM Олимпийский чемпион и мировой рекордсмен на марафонской дистанции Элиуд Кипчоге был признан легкоатлетом 2019 года. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, 35-летний Кипчоге получил награду во время Всемирного дня легкой атлетики в Монако вечером в субботу, 23 ноября.

Напомним, что в апреле 2019 года Кипчоге выиграл Лондонский марафон с мировым рекордом — за 2:02:37. А 12 октября спортсмен вошел в историю как первый человек, который пробежал марафон менее, чем за два часа, пробежав марафон в Вене за 1:59:40.2.

Кипчоге был номинирован на это звание наряду с чемпионом мира по кроссу и бегу на дистанцию 10 000 м Джошуа Чептегеи из Уганды, чемпионом мира в беге на 200 м Ноа Лайлсом из США, чемпионом мира по бегу на 400 м с барьерами Карстеном Уорхолмом из Норвегии и чемпионом мира по прыжкам с шестом Сэмом Кендриксом из США.

«Это был действительно особенный момент для меня, когда я стал первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за два часа. Я рад вдохновить целое поколение», — сказал Кипчоге после получения награды.