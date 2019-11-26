Москва, , 11:17 — REGNUM Круглый стол с участием руководителей спортивных федераций состоится в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина. Об этом 26 ноября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Отмечается, что темой встречи станет обсуждение ситуации с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и возможным отстранением России от международных спортивных соревнований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года. Исполком рассмотрит этот вопрос 9 декабря.

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Запрет предполагает, что российские спортсмены не смогут выступать на соревнованиях под флагом и гимном своей страны. Кроме того, будет запрещено проведение в России любых международных соревнований.

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