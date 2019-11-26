Москва, , 10:40 — REGNUM Сборную России по футболу могут не допустить на чемпионат Европы 2020 года. Об этом заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, сообщает BBC.

«Россия может лишиться права поехать на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Такая вероятность есть», — сказал Ганус.

Он добавил, что в настоящее время РУСАДА находится в режиме обусловленного соответствия стандарту Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По словам Гануса, для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия.

«Первое — до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе — до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных — тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования ВАДА», — заключил Ганус.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить на этот срок проведение в России крупных международных турниров.

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Таким образом, под запрет может попасть участие российских спортсменов в Олимпиадах 2020 и 2022 годов, а также проведение в России чемпионата Европы — 2020 по футболу (четыре матча в Санкт-Петербурге), финала Лиги чемпионов — 2021, чемпионата мира — 2022 по волейболу, молодёжного чемпионата мира — 2023 по хоккею и других соревнований.

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