Даллас, США, , 10:15 — REGNUM Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов признан главной звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 26 ноября сообщается на сайте лиги.

Радулов забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2). Эта победа стала для «Далласа» седьмой подряд.

Второй звездой стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер, который оформил дубль в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

Замкнул тройку вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало, который сыграл на ноль в матче с «Оттавой Сенаторз» (1:0), отразив отразил 25 бросков по своим воротам. Это его второй шат-аут за карьеру в НХЛ.

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