Даллас, США, , 10:06 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Далласа» российский форвард Александр Радулов оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Также шайбы забросили Эса Линделль и Джейсон Дикинсон.

В составе «Вегаса» точными бросками отметились защитник Ши Теодор и форвард Пол Штястны.

На сегодняшний день «Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 32 очка после 25 матчей. «Вегас» идёт на 19-м месте с 26 очками после 26 игр.

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