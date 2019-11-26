Нью-Йорк, США, , 09:58 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающие Брэди Шэй, Крис Крайдер и Тони Деанджело. Российский форвард Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились форварды Зак Паризе и Райан Донато.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 24-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 24 очка после 22 матчей. «Миннесота» идёт на 28-м месте с 22 очками после 24 игр.

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