Филадельфия, США, , 09:53 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились нападающие Шон Кутюрье и Якуб Ворачек. У «Ванкувера» отличился форвард Джей Ти Миллер

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 29 очков после 24 матчей. «Ванкувер» идёт на 14-м месте с 28 очками после 25 игр.

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