Питтсбург, США, , 09:31 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Алекс Гальченюк, Джаред Макканн и Джейк Гюнцель. У «Калгари» отличились Диллон Дюбе и Шон Монахан.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 30 очков после 24 матчей. «Калгари» идёт на 20-м месте с 26 очками после 27 игр.

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