Тампа, США, , 09:28 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились российские хоккеисты Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. Также отличились Янни Гурд, Седрик Пакетт и Ондржей Палат.

В составе «Баффало» точными бросками отметились Сэм Райнхарт и Джимми Веси.

На сегодняшний день «Тампа» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 26 очков после 21 матча. «Баффало» идёт на 22-м месте с 25 очками после 24 игр.

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