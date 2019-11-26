Ташкент, , 08:53 — REGNUM Футбольный стадион «Пахтакор» в центре Ташкента закрывается в связи с началом строительства новой арены на его месте, сообщает 26 ноября издание Kun.uz.

Отмечается, что футбольный матч между «Пахтакором» и «Бунёдкором» переносится на стадион «Миллий» («Национальный»). Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман ранее сообщал, что работы по возведению нового стадиона начнутся в январе 2020 года.

Отметим, снос действующего стадиона «Пахтакор», возведенного в 1956 году, планировалось начать в конце 2017 года. Однако сроки были сдвинуты из-за изыскательских работ и удорожания проекта. До окончания строительных работ футбольный клуб будет проводить матчи на стадионе «Жар».

Читайте ранее в этом сюжете: «Пахтакор» досрочно стал чемпионом Узбекистана