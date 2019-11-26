Феррара, Италия, , 08:50 — REGNUM СПАЛ сыграл вничью с «Дженоа» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 55-й минуте матча счёт открыл нападающий СПАЛ Андреа Петанья, реализовавший пенальти. Спустя две минуты полузащитник «Дженоа» Стефано Стураро восстановил равновесие.

На сегодняшний день СПАЛ занимает 19-е место в чемпионате Италии, в активе команды девять очков после 13 туров. «Дженоа» идёт на 18-м месте с 10 очками.

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