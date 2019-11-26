Вашингтон, , 08:50 — REGNUM 24 ноября: Андрей Василевский установил рекорд «Тампы» по победам.

В рамках очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали на своем домашнем льду гостей из Калифорнии «Анахайм Дакс». Встреча прошла на стадионе «Амали Арена» в Тампе и завершилась победой хозяев с крупным преимуществом в счете — 6:2.

Главными героями матча стали российские знаменитости из стана «Лайтнинг» — нападющий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский, отметившийся историческим рекордом.

Лучший бомбардир прошлого чемпионата НХЛ — Никита Кучеров слабо начал текущий сезон, чем в миг лишил себя звания лучшего игрока лиги, особенно на фоне выступления Макдэвида. Но нельзя сказать, что россиян совсем скатился — нет, игрок также набирает не меньше балла за игру, но на фоне прошлого сезона его нынешние результаты явно не столь успешны. К сожалению, Кучеров стал заложником ситуации, которая присуще многим мировым звездам — от них всегда требуют большего. И Кучеров это прекрасно осознает, прогрессируя с каждой игрой. Сейчас Никита постепенно возвращает в себе лидера, каким проявил себя в матче против «Анахайма». Россиянин забил один из важнейших голов в матче, а также отметился результативной передачей. На данный момент на счету Никиты Кучерова 20 (7+13) очков за 19 игр чемпионата.

Для Андрея Василевского эта игра стала знаменательной в его североамериканской карьере. Россиянин отразил 36 из 38 бросков по своим воротам и даже отметился голевой передачей, что является редкостью для вратарей. Василевский одержал свою 132-ю победу в карьере за «Тампу» и, таким образом, стал новым обладателем клубного рекорда по количеству выигранных матчей, обогнав Бена Бишопа.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» занимают 21-ю строчку в общем зачете турнирной таблицы лиги, имея на своем счету 24 результативных балла за 20 игр чемпионата.

24 ноября: Ничушкин: «Я приближался к цели и наконец смог забросить шайбу».

Валерий Ничушкин отличился первой шайбой, после 91 матча безголевой «засухи».

В рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» уступили на своем льду «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 5:3. Матч прошел при 18 тысячах зрителей стадиона «Пепси Центр» в Денвере.

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, знаменитый своей рекордной безголевой серией, наконец смог ее прервать. Она продлилась 91 матч подряд. Предыдущий гол Ничушкина в НХЛ был датирован 4 марта 2016 года, когда россиянин выступал еще за свою первую команду «Даллас Старз», отличившись в ворота «Нью-Джерси».

Знаменательный момент для россиянина состоялся в середине третьего периода при счете 4:2 в пользу «Торонто». Шайба вертелась вокруг ворот «Торонто» и никак не хотела в них залетать. Россиянин тут же подскочил к месту действия события, почувствовав свой шанс. Шайба выскочила из-под защитников прямиком к Валерию, чем игрок «лавин» не мог не воспользоваться. Нападающий сделал все холоднокровно, как и подобает настоящему нападающему, отправив шайбу мимо вратаря в сетку.

Валерий Ничушкин прокомментировал окончание своей рекордной безголевой серии. «Этот период был сложнейшим в моей жизни. Нападающий должен забрасывать шайбы, форварду всегда тяжело, когда это не происходит. У меня было достаточно моментов, особенно в последних 10 матчах. Мне дали больше игрового времени после того, как у нас выбыли некоторые игроки. Поэтому у меня стало появляться больше шансов забить. Я приближался к цели и наконец смог забросить шайбу. Надеюсь, что теперь это будет происходить чаще», — цитирует слова Ничушкина The Denver Post.

На счету Валерия 3 (1+2) результативным балла за 19 игр текущего регулярного чемпионата.