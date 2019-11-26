Москва, , 08:14 — REGNUM 25 ноября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» на домашнем льду принял нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» при 8 тысячах болельщиков и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

Московскому «Спартаку» понадобился всего лишь один гол в ворота соперника, чтобы набрать два победных очка. Единственная шайба была забита в самом начале встречи, а именно в середине третьей минуты, когда «Спартак» владел численным преимуществом. Нападающий «красно-белых» Робин Ганзл успешно добил шайбу в ворота гостей после удачного отскока шайбы от щитков голкипера — 1:0. Типичная хоккейная комбинация: наброс шайбы на ворота от синей линии, она отскакивает от голкипера и близстоящий нападающий добивает ее в цель — гол.

Таким образом, «Спартак» поднялся на третью строчку в турнирной таблицы Западной конференции. В активе «красно-белых» числятся 40 баллов за результативность, от первого места их отделают всего 3 очка.