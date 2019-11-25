Москва, 25 ноября 2019, 22:59 — REGNUM В России нет бойцов, которые могли бы победить Александра Емельяненко, заявил спортсмен 25 ноября, сообщает Sport24.
По прогнозу Емельяненко, он победит в поединке с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым, потому что Кокляев «четыре месяца назад на ринг зашёл».
Напомним, бой между бойцом смешанных единоборств Емельяненко и пауэрлифтером Кокляевым пройдёт 29 ноября.
Читайте подробнее: Опубликован проморолик боя между Емельяненко и Кокляевым
Читайте ранее в этом сюжете: Тяжелоатлет Кокляев получит лицензию профессионального боксёра