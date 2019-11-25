Монреаль, Канада, , 22:32 — REGNUM О том, что во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) рассматривается вариант на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях, пишет 25 ноября The New York Times.

Такие рекомендации дал исполнительному комитету WADA его комитет по соответствию.

Напомним, если WADA примет решение отстранить Россию от соревнований, то на Олимпиаде в Токио в следующем году российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны — только под нейтральным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет по соответствию WADA сделал выводы по несоответствию данных московской лаборатории (по анализам 2012−2015 гг.). 22 ноября WADA заявило, что Российское антидопинговое агентство могут лишить статуса соответствия этой международной организации.

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