Ашхабад, , 21:44 — REGNUM Вице-премьер-министр Туркмении Пурли Агамырадов в ходе правительственного совещания отчитался перед президентом Гурбангулы Бердымухамедовым о подготовке к проведению в Ашхабаде в 2020 году чемпионата Азии по футзалу. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Также высокопоставленный чиновник представил на рассмотрение туркменского лидера символику предстоящего международного спортивного мероприятия.

Бердымухамедов одобрил образцы официальных символов предстоящего чемпионата и поручил вице-премьеру и руководителям профильных ведомств обеспечить высокий организационный уровень предстоящего турнира.

«Туркмения уверенно укрепляет свои позиции как спортивная держава», — подытожил он.